Polizei Bielefeld

POL-BI: "Skipper" stellt Einbrecher auf frischer Tat

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Montagnacht, 12.10.2020, verschaffte sich ein polizeibekannter Straftäter Zugang zu einer Arztpraxis, um Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden. Der Polizei gelang es noch in der Praxis den Mann mit der Beute festzunehmen.

Gegen 23:30 Uhr ging bei der Polizei die Information über einen möglichen Einbruch in einer Arztpraxis in der Jöllenbecker Straße ein. Die alarmierten Streifenbeamten umstellten das Haus. Ein Diensthundeführer der Bundespolizei samt Diensthund "Skipper" erschien am Tatort zur Unterstützung. Die Polizeibeamten sicherten mögliche Fluchtwege, während das Team das Gebäude betrat, um nach einem möglichen Täter zu suchen. Während der Durchsuchung nahm "Skipper" die Fährte des Einbrechers auf und stellte ihn, mit dem Diebesgut in der Tasche, zusammen mit seinem Hundeführer.

Die Polizisten nahmen den 32-jährigen polizeibekannten Bielefelder fest. Kriminalbeamte führten ihn am 13.10.2020 dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Ermittlungen zur Täterschaft zu weiteren Straftaten dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell