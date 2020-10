POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Verkehrsunfall, Unfallverursacher gesucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am 19.10.2020, gegen 16.40 Uhr, befuhr die 21-jährige PKW Fahrerin mit einem schwarzen Fiat Punto die Kreisstraße 37 vom Falkensteiner Hof in Richtung Ortsmitte. In Höhe Hausnummer 44 kam ihr ein Fahrzeug entgegen, dem sie nach rechts ausweichen musste. Dabei wurde das rechte Vorderrad an Felge und Reifen beschädigt, Schadenshöhe ca. 500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rockenhausen. pirok

