POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Widerspenstiger Ladendieb

Am Dienstag drohte in Herbrechtingen ein Ladendieb Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr befand sich ein 19-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Mergelstetter Straße. Eine Zeugin beobachtete wie der junge Mann Waren in eine Tasche steckte. Die Tasche stellte er im Ausgangsbereich ab. Danach begab er sich zur Kasse und bezahlte ein Getränk. Er begab sich zum Ausgang und wollte die abgelegte Tasche mitnehmen. Eine Zeugin sprach den Mann an. Der wurde aggressiv und drohte der Zeugin. Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die nahm den Ladendieb mit zum Polizeirevier.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

