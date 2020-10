Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht geklärt

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Beim Rangieren eines Lastkraftwagens hat der 47-jährige Fahrer ein Verkehrsschild umgefahren. Zeugen verständigten am Dienstagnachmittag die Polizeiinspektion. Über das Kennzeichen und die Beschriftung des LKW konnte der Halter, eine Firma, ermittelt und kontaktiert werden. Der Firmenchef befragte den Fahrzeugführer weshalb er nach dem Zusammenstoß am Bahnübergang nicht angehalten hatte. Der 47-Jährige gab an, dass er wegen der defekten Bahnschranke die gesperrte Strecke umfahren wollte. Den Unfall hätte er nicht bemerkt. Die Polizei hält dem Mann vor, dass er beim Rückwärtsfahren sehr vorsichtig sein und sich gegebenenfalls auch einweisen lassen muss. Gerade wegen der erforderlichen Aufmerksamkeit für den Fahrvorgang müsste der Anstoß an ein Verkehrsschild mit seinem Pfosten wahrgenommen werden. |pilek-AH

