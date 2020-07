Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Aurich (ots)

Am letzten Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr und Montag 07.00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Netto-Filiale an der Leerer Landstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen die Gebäudemauer und beschädigte diese. An dem Gebäude der Filiale entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher/in unerlaubt vom Unfallort. Es konnten Teile von einem Rücklicht aufgefunden werden. Außerdem entdeckten die Beamten weiß-blau-schwarzen Lackabrieb an der Anstoßstelle. Der Verursacher/in oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 zu melden.

