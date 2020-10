Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nachträglich gemeldet

Raumbach (ots)

Ein Regenfallrohr ist bereits am Montag, den 12.10.2020 in der Entengasse beschädigt worden. Die Hauseigentümer meldeten jetzt den Unfall bei der Polizei, mitunter da von einer Zeugin das Kennzeichen eines LKW notiert wurde. Sie hatte ihn beim Rückwärtsfahren an der Engstelle und beim Touchieren der Regenfallrohre beobachtet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen. Er erhält eine Strafanzeige, obwohl der Schaden relativ gering sein dürfte. Dies zeigt auf, dass man bei jeglichem Anstoß den Geschädigten die Personalien hinterlassen sollte.|pilek-AH

