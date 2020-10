Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall auf gerader Strecke

Kusel (ots)

Am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L362 von Kusel in Fahrtrichtung Haschbach am Remigiusberg. Nach Angaben des Fahrzeugführers sei er aufgrund Unacht-samkeit an den Bordstein gefahren, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hierbei rutschte er einen Abhang hinunter, blieb aber glücklicherweise unverletzt und es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug. |pikus

