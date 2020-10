POL-FR: Pkw-Aufbrüche - Zeugen gesucht!

Polizeipräsidium Freiburg

Am 06.10.2020, um 23:55 Uhr, konnten zwei Männer beobachtet werden, wie sie in der Gutachstraße in Neustadt bei einem Pkw die Heckscheibe einschlugen. Als der Besitzer des Pkw die beiden Männer ansprach, ergriffen diese unmittelbar die Flucht in Richtung Hochkreuzung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Laut Zeugenaussagen ist einer der Täter circa 1,80m groß, schlank und trug einen dunklen Pullover. Der andere wird als etwa 1,70m groß beschrieben, mit einem grauen Pullover.

Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass auf dem Hof eines Autohauses in der Gutachstraße bei vier weiteren Pkw die Heckscheiben eingeschlagen wurden. Hier wurde jeweils versucht die Fahrzeuge kurzzuschließen, was jedoch bei allen misslang. Bei einem Autohaus in der Titiseestraße wurde ein weiterer Pkw auf die gleiche Art und Weise beschädigt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3500EUR.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die zwei Personen gesehen haben könnten, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

