Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer stoßen zusammen

Ahaus (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist es am Montag in Ahaus gekommen. Ein 32-jähriger Pedelecfahrer aus Ahaus war gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg der Heeker Straße/Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs, als aus der Fürstenkämpe ein unbekannter Radfahrer seinen Weg querte. Die Radfahrer stießen zusammen und der 32-Jährige stürzte zu Boden. Ohne Personalienaustausch trennten sich die Wege. Erst später bemerkte der Geschädigte, dass die Verletzung doch einer Behandlung bedurfte und suchte einen Arzt auf. Der Verkehr auf der Bahnhofstraße hat an dieser Einmündung grundsätzlich Vorfahrt. Der unfallbeteiligte Radfahrer und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

