Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Stadtbücherei: In Vorraum randaliert

Bocholt (ots)

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stadtbücherei in Bocholt. Sie warfen im Vorraum des Gebäudes an der Hindenburgstraße eine Aufstellwand um, rauchten einige Zigaretten und ließen die Kippen zurück, beschädigten einen Desinfektionsspender und verstreuten Blumensamen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo: Tel. (02871) 2990.

