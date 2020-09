Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebelt Fenster auf

Bocholt (ots)

In Praxisräume eingedrungen ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag in Bocholt. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf, um in das Gebäude am Stenerner Weg zu gelangen. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte eine Kassette mit Bargeld. Aufgrund von Videoaufzeichnungen lässt sich der Tatverdächtige wie folgt beschreiben: circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit einem Kapuzenpullover sowie einer grauen Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

