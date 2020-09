Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruchsversuch in Pfarrbüro

Legden (ots)

Gescheitert sind Einbrecher bei einem Versuch, gewaltsam in das Pfarrbüro in Legden einzudringen. Hebelversuche und auch eine eingeschlagene Scheibe versetzte die Täter nicht in die Lage, die Räume am Kirchplatz zu betreten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

