Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neusser Straße: Einbrecher flüchtet

Mönchengladbach (ots)

In der vergangenen Nacht auf den 27. Mai hat sich ein Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Neusser Straße in Lürrip verschafft und dort sechs Kellerräume aufgebrochen.

Bewohner wurden gegen 1 Uhr von lauten Geräuschen geweckt. Sie sahen einen Mann aus der Hauseingangstür in unbekannte Richtung flüchten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 Meter groß, normale Statur. Er trug eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Pullover und weiße Sportschuhe. Die Person habe eine weiße Tasche mit der Aufschrift "Action" mit sich geführt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, unter 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell