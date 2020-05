Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Heyden

Mönchengladbach (ots)

Am Jöbgesbergweg in Heyden haben unbekannte Täter in der Zeit vom 20. Mai um 23 Uhr bis heute Nacht (27. Mai) um 2.30 Uhr die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und sind in eine der Wohnungen eingebrochen. Sie durchwühlten alle Räume. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

