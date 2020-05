Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Aus einem nicht verschlossenen Firmenfahrzeug hat ein unbekannter Täter am Montag, 25. Mai, zwischen 9.10 und 9.40 Uhr in Gladbach am Bismarckplatz eine Umhängetasche gestohlen.

Mit der Tasche ließ der Dieb eine Geldbörse samt Ausweis und Geldkarte sowie einen Schlüsselbund mitgehen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

