Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollator verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Eine Seniorin hat bei der Polizei Mönchengladbach Diebstahlsanzeige erstattet: Ihr ist demnach am Montag, 25. Mai, in Hardt ein Rollator entwendet worden.

Laut Anzeige hatte die Frau gegen 17.15 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kreuelskamp verlassen wollen und den Rollator bereits vor die Wohnungstür geschoben. Da sie noch einmal zurück in die Wohnung musste, ließ sie die fahrbare Gehhilfe nur für wenige Minuten unbeobachtet vor der Tür stehen. Als sie wieder aus der Wohnung trat, stellte sie fest, dass der Rollator verschwunden war.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

