PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. 22-Jährigen ins Schaufenster gestoßen, Limburg, Bahnhofstraße, 01.08.2020, gg. 08.45 Uhr

(ho)Ein 22-jähriger Mann aus Limburg ist am Samstagmorgen bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen erheblich verletzt worden. Der Mann war zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er drei Personen begegnete, die ihn zunächst ansprachen. Es entwickelte sich ein Streit der damit endete, dass er von den Personen gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes gestoßen wurde, die daraufhin zu Bruch ging. Zeugen halfen dem Geschädigten schließlich aus seiner misslichen Lage und verständigten den Rettungsdienst. Durch die Glasscherben erlitt der Mann Schnittverletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Täter flüchteten vom Tatort und konnten kaum beschrieben werden. Einer der Männer trug eine gelbe Steppjacke und ein anderer mit sehr dünnen Beinen eine schwarze, enge Hose und eine Lederjacke. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Limburger Polizei Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. 37-Jähriger mit Drogen unterwegs, Weilburg, Limburger Straße, 03.08.2020, gg.03.00 Uhr

(ho)Bei einer Verkehrskontrolle ist in der vergangenen Nacht ein 37-jähriger Mann mit seinem Motorroller aufgefallen, bei dem im Laufe der polizeilichen Maßnahmen Drogen gefunden wurden. Der Mann wurde gegen 03.00 Uhr von einer Streife der Weilburger Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, welches sichergestellt wurde. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Mann auch mit seinem Roller unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren ist. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen des Drogenbesitzes und der im Raum stehenden Drogenfahrt strafrechtlich verantworten.

3. 20-Jähriger leistet Widerstand, Limburg, Schiede, 31.07.2020, gg. 11.00 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Dornburger hat sich am Freitagvormittag heftig gegen polizeiliche Maßnahmen nach einer Verkehrskontrolle gewehrt. Der Mann wurde gegen 11.00 Uhr mit seinem Motorroller von einer Streifenwagenbesatzung der Limburger Polizei im Bereich der Schiede kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-Jährige ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherung mit dem Fahrzeug unterwegs war. Bei der Personalienfeststellung gab er zunächst falsche Personalien an, was eine Mitnahme zur Dienststelle zwecks weiterer Überprüfungen zur Folge hatte. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Beschuldigte heftig zur Wehr, was eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte nach sich zog.

