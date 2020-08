POL-LM: Nachtrag zum Pressebericht der Polizei Limburg-Weilburg am 01.08.2020

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Verkehrsunfallflucht in Weinbach-Freienfels: Rotes Krad/Moped gesucht Unfallort: Weinbach-Freienfels, Finkenweg 18 Unfallzeit: Samstag, 01.08.2020, 01:35 Uhr Unfallhergang: Ein motorisiertes Zweirad befuhr den Finkenweg bergab in Richtung der Landesstraße. In einer starken Rechtskurve steuerte der Zweiradfahrer zu weit nach links und stieß gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dieser wurde dadurch stark im linken Frontbereich beschädigt. Der Zweiradfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich dabei um ein Moped oder Mofa mit Zweitaktmotor gehandelt haben. Rote Farbe von dem Moped wurden an der Unfallstelle aufgefunden. Schadenshöhe: 4.000 EUR Zeugenhinweise an die Polizeistation Weilburg unter Tel. 06471-93860 erbeten.

