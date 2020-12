Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel, OT Elisabethfehn - Einbruch

Bei einem Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag ( Tatzeit zwischen 23.00 - 08.00 Uhr), wurde ein Bauwagen im Bereich der Oltmann-Strenge-Straße aufgehebelt. Hier wurde Werkzeug entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel ( Tel.: 04499-92220 ) zu melden.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Samstagmittag, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Hessen mit ihrem Pkw die B72 in Rtg. Cloppenburg und kam in Höhe Scharrel aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund des heftigen Gegenlenkens geriet sie anschließend ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt, der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4400,- Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 14.38 Uhr, kam ein 19-jähriger Friesoyther alleinbeteiligt von der Schwaneburger Straße ab, als er diese in Rtg. B401 befuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Er wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt, der Pkw war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt.

Saterland, OT Strücklingen - Unfallflucht

Am Samstag, zwischen 17.00 - 20.55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Vottjeweg in Rtg. Sater Landstraße. In einer Rechtskurve vor der Einmündung fuhr er geradeaus und landete in einem Straßengraben. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Saterland ( Tel.: 04498-923770 ) zu melden.

