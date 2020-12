Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 12.12.20, in der Zeit von 09.00 bis 10.00 Uhr kam es auf dem LIDL-Parkplatz an der Elmelager Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen schwarzen Mercedes und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden, tel. 04441-943-0

Dinklage- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, PKW landet im Vorgarten Am Samstag, den 12.12.2020 um 17:13 Uhr befährt ein 53-jähriger Dinklager mit seinem PKW die Quakenbrücker Straße aus Richtung Ortsumgehung kommend in Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verliert er die Kontrolle über seinen PKW und gerät in den Gegenverkehr. Beim anschließenden Gegenlenken kommt er erneut von der Fahrbahn ab bricht mit seinem PKW durch die Hecke eines Grundstücks. Anschließend landet der PKW mehrere Meter weit im Vorgarten des Grundstücks. Durch aufmerksame Ersthelfer kann der Mann durch Einschlagen der Heckscheibe aus seinem verschlossenen PKW befreit und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden. Glücklicherweise werden durch den Verkehrsunfall keine weiteren Personen verletzt. Durch den Zusammenstoß wird ein Verteilerkasten der Straßenbeleuchtung beschädigt, zu Störungen der Beleuchtung kommt es jedoch nicht. Sowohl am PKW als auch am Vorgarten entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Goldenstedt OT Lutten - Corona-Verstoß Am Samstag, 12.12.2020, gegen 21:00 Uhr stellten Beamte des PK Vechta im Rahmen einer Ruhestörung eine Gruppe von 12 Personen (darunter vier Personen unter 14 Jahren) in Goldenstedt OT Lutten fest. Die Personen hatten eine Geburtstagsparty gefeiert. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um vier Haushalte handelt. Auch trug keine der Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 8 Personen eingeleitet. Die Feier wurde anschließend aufgelöst.

Vechta - Corona-Verstoß Am Samstag, 12.12.2020, gegen 20:15 Uhr, stellten Beamte des PK Vechta im Rahmen einer Ruhestörung in einer Wohnung in der Münsterstraße in Vechta eine Gruppe von 21 Personen (darunter zwei Personen unter 14 Jahren) fest, welche sich aufgrund einer Geburtstagsfeier zusammengefunden hatten. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um insgesamt acht verschiedene Haushalte handelte. Ebenfalls wurden weder Abstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Aus diesem Grund wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen insgesamt 19 Personen eingeleitet und die Feier im Anschluss beendet. Während der Aufnahme der o.g. Feier stellten die eingesetzten Beamten in der Nachbarwohnung eine weitere Feierlichkeit fest. Dort wurden 18 Personen, davon drei Kinder, aus drei Haushalten angetroffen. Auch hier wurden gegen die 15 Erwachsenen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Feier beendet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 13.12.2020 gegen 02:25 Uhr, befährt ein 19-Jähriger aus Lutten mit seinem Kleinkraftrad die Windallee in Vechta. Im Rahmen einer dort durchgeführten Verkehrskontrolle stellen die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergibt ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,70 Promille. Dem 19-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Körperverletzung Am Sonntag, den 13.12.2020 gegen 04:15 Uhr ist es im Rahmen eines Streits zu einer Körperverletzung auf dem Gelände der ARAL Tankstelle an der Münsterstraße in Vechta gekommen. Ein 23-Jähriger ist dort durch einen bislang unbekannten Täter geschlagen worden. Anschließend flüchtet der Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden, tel. 04441-943-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell