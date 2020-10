POL-HK: Schwarmstedt: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; BAB7: Wohnmobilunfall; Wietzendorf: Unfälle mit Vollsperrung auf der B3; Schneverdingen: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Polizeiinspektion Heidekreis

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte; BAB7: Wohnmobilunfall; Wietzendorf: Unfälle mit Vollsperrung auf der B3; Schneverdingen: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Heidekreis

10.10.2020/ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Schwarmstedt: Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine hilflose männliche Person im Stadtgebiet von Schwarmstedt. Vor Ort mussten die eingesetzten Polizeibeamten einen amtsbekannten alkoholisierten Mann feststellen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung attackierte der 35-Jährige die Beamten plötzlich mit Schlägen und Tritten. Die eingesetzten Polizisten reagierten schnell, setzten die Person fest und blieben dabei unverletzt. Ein Strafverfahren wurde gegen 35-Jährigen eingeleitet.

09.10.2020 / Wohnmobilunfall

BAB 7/ Schneverdingen: Glück im Unglück hatte am Freitag, 09.10.2020, in den frühen Nachmittagsstunden der Fahrer eines Wohnmobils aus dem Bereich Rendsburg. Als der 77-jährige Fahrer auf der BAB 7, Fahrtrichtung Hamburg, beim Durchfahren eines Baustellenbereichs in Höhe der Anschlussstelle Schneverdingen nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine abgesenkte Leitplanke hochfuhr. Hierdurch schanzte das 5t schwere Wohnmobil in den gesperrten Baustellenbereich, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und blieb im Baufeld liegen. Der Wohnmobilfahrer erlitt dadurch lediglich einen Schock und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Soltau verbracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die FFW Bispingen im Einsatz, die zunächst das Womo im Erstangriff wieder aufrichtete. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15000 Euro. Für die Baustellenarbeiter bestand durch das Unfallgeschehen keine Gefahr.

10.10.2020 / Unfälle mit Vollsperrung auf der B3

Wietzendorf: Auf der Bundesstraße 3 kam es am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr in Höhe der Ortschaft Dehnernbockel zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 50-jährige Fahrer eines VW musste aufgrund der Verkehrslage abbremsen, woraufhin eine 24-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Hyundai auf diesen auffuhr und ihn auf einen vorausfahrenden Pkw Kia schob. Der 40-jähriger Fahrer eines Ford konnte hinter dem Unfallgeschehen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Unfallstelle auf den VW auf. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zum Glück ging der Unfall glimpflich aus und es wurde lediglich eine Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Die B3 wurde für ca. zwei Stunden halbseitig und kurzfristig auch voll gesperrt.

Im Rückstau der Unfallstelle kam es zu einem Folgeunfall bei dem die Fahrerin eines Ford auf einen davor abbremsenden VW Transporter auffuhr. Hier gab es glücklicherweise keine Verletzten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

09.10.2020 / Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Schneverdingen: Am Freitag kam es in der Zeit von 14:50-15:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Vom Beifahrersitz des schwarzen Kleinwagens wurde eine Geldbörse mitsamt Dokumenten und Bargeld entwendet. Hinweise zum bisher unbekannten Täter bitte an die Polizei Schneverdingen unter Rufnummer: 05193-982500

