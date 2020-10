Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Betrunkener beschädigt Wohnmobile; Lindwedel: Cannabispflanzen in Dachgeschosswohnung; Munster: Einbruch in Restaurant; Bad Fallingbostel: Betrunkener begeht mehrere Straftaten

Heidekreis (ots)

03.10. / Betrunkener beschädigt Wohnmobile

Wietzendorf: In der Nacht zum 03.10.2020 beschädigte ein stark alkoholisierter Mann drei Wohnmobile auf dem Gelände des Südsee-Camps. Die Polizei konnte den 29-jährigen feststellen und anschließend an dessen Bekannten übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem Mann erwarten nun drei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

07.10. / Cannabispflanzen in Dachgeschosswohnung

Lindwedel: Nach einem Hinweis konnte die Polizei in der Wohnung eines 20-jährigen Lindwedelers insgesamt acht Cannabispflanzen feststellen. Neben diesen wurden auch weitere Gerätschaften, die dem Anbau von Cannabispflanzen dienen, sichergestellt. Ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

08.10. / Einbruch in Restaurant

Munster: Unbekannte hebelten zwischen Montag und Donnerstag die Tür eines Gastronomiegebäudes an der Danziger Straße auf. Im Inneren wurde ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Sämtliche Tabakwaren sowie das Bargeld wurden entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

09.10. / Betrunkener begeht mehrere Straftaten

Bad Fallingbostel: Am Mittwochabend hielt ein 40-jähriger Mann die Polizei auf Trapp. Zunächst nutzte er die Gunst der Stunde und verschaffte sich durch eine unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung an der Heinrichstraße. Aus dieser entwendete der alkoholisierte Fallingbosteler eine Handtasche. Zur Flucht nahm er in der Folge ein ungesichertes Fahrrad vom Nachbargrundstück mit. Danach versuchte der Täter durch ein geöffnetes Fenster in ein weiteres Haus an der Heinrichstraße einzusteigen. Dies misslang ihm aufgrund der Einstiegshöhe. Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, weiterzumachen: Er versuchte in ein Fahrzeug einzudringen, indem er hier das Dreiecksfenster einschlug. Zum Abschluss beschädigte der Delinquent noch das Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße. Die hinzugerufene Polizei konnte, auch unter Mithilfe von Zeugen, den Mann schlussendlich feststellen und mit zur Wache nehmen. Dem 40-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

09.10. / Nachkontrollen

Munster: Am vergangenen Mittwoch, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr, führte das Ordnungsamt der Stadt Munster, in Zusammenarbeit mit der Polizei Munster und dem Landkreis Heidekreis, Nachkontrollen zur Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung durch. Es wurden insgesamt sechs Betriebe kontrolliert. Vier dieser Betriebe waren in der unlängst durchgeführten Kontrolle negativ aufgefallen. Von diesen konnten zwei ihre Beanstandungen beseitigen, zwei müssen weiterhin Kleinigkeiten nachjustieren. Bei zwei erstmalig überprüften Geschäften wurden keinerlei Mängel festgestellt. Eine Fortführung dieser gemeinsamen Kontrollen ist vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Tarek Gibbah

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell