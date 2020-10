Polizeiinspektion Heidekreis

07.10. / Zigarettenautomat aufgebrochen

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat an der Saarlandstraße gewaltsam geöffnet. Die darin befindliche Geldkassette wurde augenscheinlich nicht angegangen. Die Anzahl der entwendeten Zigarettenschachteln ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter Tel. 05191-93800 entgegen.

08.10. / Brand im Keller

Walsrode: Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Prager Straße geriet aus bisher unbekannten Gründen ein Wäschetrockner in Brand. Die alarmierten Feuerwehren aus Walsrode und Honerdingen konnten das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt, jedoch sind die Wohnungen des betroffenen Mehrfamilienhauses zunächst nicht mehr bewohnbar.

06.10. / Dreister Raser

Heidekreis / A7: Ein 21-jähriger Autofahrer aus Österreich überschritt auf der A7 im Baustellenbereich die Höchstgeschwindigkeit um 62 km/h. Das vordere Kennzeichen deckte der Raser zudem mit einem Mund-Nasen-Schutz ab. Neben einem Bußgeld erwartet den Fahrer noch eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

