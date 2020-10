Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 40-jähriges Dienstjubiläum

Heidekreis (ots)

09.10. / 40-jähriges Dienstjubiläum

Walsrode: 40 Jahre Polizei - Rainer Kahr, Leiter des Polizeikommissariates in Walsrode, konnte diesen Meilenstein am 02.10.20 für sich verbuchen. Aus diesem Anlass überreichte ihm Polizeidirektor Stefan Sengel eine Urkunde und dankte hierbei für die engagierte, erfolgreiche und vertrauensvolle Arbeit.

Rainer Kahr begann am 01.10.1980 in der Landespolizeischule in Hann. Münden seine polizeiliche Laufbahn. Zu diesem Zeitpunkt war der passionierte Pferdefreund gerade einmal 17 Jahre alt. Es folgte ab 1983 der Einzeldienst im Polizeirevier Garbsen, ehe Kahr von 1987 bis 1990 seinen Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst absolvierte. Nach weiteren Stationen als Dienstabteilungsleiter, temporären Verwendungen im Innenministerium und einer Stabstätigkeit bei der Schutzpolizeiinspektion Hannover-Land, übernahm er im Jahr 2001 die Leitung des Polizeikommissariates in Elze. Es folgten die Leitungen der Kommissariate in Alfeld und Sarstedt, bevor er in unterschiedlichen Inspektionen die jeweilige Position des Leiter Einsatzes übernahm.

Im Jahr 2017 lockte dann der Ruf der schönen Lüneburger Heide. In der Polizeiinspektion Heidekreis leitete er zunächst den Einsatz- und Streifendienst in Soltau, dann wechselte er auf den Posten Leiter Einsatz. Anfang Oktober 2019 folgte schließlich die Leitungsübernahme in Walsrode.

"Rainer Kahr ist nicht nur durch seine Fachkompetenz und Souveränität eine Bereicherung für die Polizei, vor allem die menschliche Komponente macht ihn zu einem beliebten Kollegen", sagt Inspektionsleiter Stefan Sengel über den Jubilar.

