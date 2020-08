Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schreibwarengeschäft

Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr brachen Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße ein. Der Einbruch wurde dem Besitzer durch die Alarmanlage gemeldet, woraufhin er die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen und auch einer Besatzung der Polizeihundeführerstaffel hatten sich der oder die Täter bereits aus dem Staub gemacht.

Es zeigte sich, dass ein Tresor mit mehreren tausend Euro sowie eine größere Anzahl an Zigarettenpackungen entwendet worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten der oder Täter das Gebäude vom rückwärtigen Feldgebiet aus und flüchteten auch über dieses. Ein Teil des Diebesguts konnte dort sichergestellt werden. Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

