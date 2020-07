Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (9. Juli), gegen 0.40 Uhr, zerstach ein Unbekannter die beiden linken Reifen eines geparkten Pkw, der an der Balthazarstraße stand. Dabei wurde er aufgenommen und kann wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um eine männliche Person, die zirka 180 Zentimeter groß und schlank ist, sie war mit einer Kapuzenjacke bekleidet und führte ein Herrenfahrrad mit sich. In der gleichen Nacht kam es zu einer zweiten Tat auf der Straße Am Hansberg. Dabei wurden ebenfalls beide Reifen der linken Fahrzeugseite zerstochen. Ob es einen Zusammenhang der beiden Taten gibt wird noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

