Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kranwagen prallt gegen Stromleitungsbrücke; mehrere Fahrzeuge beschädigt; hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Lkw mit Kranaufbau -dürfte nicht ganz eingefahren gewesen sein- in der Besselstraße eine Stromleitungsbrücke, die in mehreren Metern Höhe Strom zu einer Baustelle führte. Diese Stromleitungsbrücke stürzte daraufhin um und beschädigte vier darunter geparkte Fahrzeuge, wovon ein Auto total beschädigt wurde.

Der Sachschaden lässt sich insgesamt noch nicht näher beziffern, an den Fahrzeugen dürfte er bei weit über 10.000.- Euro liegen.

Die Besselstraße war gegen 13 Uhr wieder frei befahrbar. Die umgeleitete Buslinie 45 konnte ihre übliche Route wieder aufnehmen.

