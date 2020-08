Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde das Auto einer 29-jährigen Frau beschädigt. Die Frau parkte mit ihrem Kia zwischen 14:00 und 15:00 Uhr vor der Postfiliale in der Bahnhofsanlage in Schwetzingen und anschließend zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Landstraße in Brühl. An einer der beiden Örtlichkeiten beschädigte ein unbekannter Autofahrer ihr Auto im Frontbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

