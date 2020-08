Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht zum Montag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Quadrat U1. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit einem geringen Geldbetrag. Die Tat wurde gegen 04:30 Uhr von einer Angestellten entdeckt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

