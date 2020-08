Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektromarkt - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag Zutritt zu einem Elektromarkt in der Straße "Hohenaspen". Nachdem sie mit Gewalt in die Räumlichkeiten eingedrungen waren entwendeten Sie rund 20-30 hochwertige Smartphones im Wert von über 10.000EUR. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tat gegen 04:00 Uhr begangen worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Mühlhausen, unter der Telefonnummer 06222-662850, oder beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden

