Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsrowdy alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:10 Uhr im Bereich der Von-Venningen-Straße zu einem Verkehrsereignis, bei dem ein Mercedes Vito nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo 30-Zone gefahren sein soll und eine 17-Jährige gefährdet habe. Durch eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Sinsheim wurde das besagte Fahrzeug in der Von-Venningen-Straße parkend festgestellt. Durch die Beamten wurde daraufhin eine Wohnanschrift in der selben Straße überprüft. Hier konnte ein 26-jähriger Mann angetroffen werden, gegen den sich nun die Ermittlungen richten. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einer Alkoholüberprüfung zeigte sich zudem, dass der Mann fast 1,5 Promille hatte. Auf dem Polizeirevier Sinsheim wurden ihm daher zwei Blutproben entnommen, da die Möglichkeit des Nachtrunks bestand.

Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Mädchen wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell