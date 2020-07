Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder Einsatz

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal um 14:06 Uhr zu einem First Responder Einsatz in den Ortsteil Altenvoerde alarmiert. Die Einsatzkräfte versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser Einsatz endete um 14:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell