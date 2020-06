Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unter Drogeneinfluss gefahren

Kuppenheim (ots)

Die Verkehrskontrolle eines BMW-Fahrers mündete am Dienstagnachmittag in Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Fahren unter Rauschmitteleinfluss. Der 24-Jährige wurde gegen 15:45 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau in der Friedrichstraße unter die Lupe genommen, worauf sich Verdachtsmerkmale für einen vorherigen Drogenkonsum ergaben. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC und Kokain. Eine im Anschluss entnommene Blutprobe soll dazu genaueren Aufschluss bringen.

