Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung PK Friesoythe

Gehlenberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 14.25 Uhr, befuhr ein 15-jähriger aus Gehlenberg mit seinem Roller öffentliche Straßen mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h. Da dieser lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung, nicht aber einer Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis.

Thüle - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall auf der B72 kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr, als ein 81-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw in Rtg. Friesoythe fuhr. In Höhe Peterwald wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Böselers. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß ohne Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000,- Euro.

Saterland, OT Ramsloh - Einbruch / Zeugenaufruf

Am Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie 2 Personen in einen Kiosk an der Hauptstraße eingebrochen waren. Hier wurde eine Scheibe brachial beschädigt. Die Täter flüchteten mittels Fahrrädern in Richtung Bank. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Saterland ( Tel.: 04498-923770 ) zu melden.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Freitagabend, gegen 21.38 Uhr, wurde ein 32-jähriger Kosovare aus Mölln im Stadtgebiet Friesoythe einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass keine gültige Fahrerlaubnis vorlag bzw. diese Fahrerlaubnis gefälscht sein könnte. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, der Führerschein beschlagnahmt.

Barßel, OT Elisabethfehn - Einbruch

Bei einem Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag ( Tatzeit zwischen 23.00 - 08.00 Uhr), wurde ein Bauwagen im Bereich der Oltmann-Strenge-Straße aufgehebelt. Hier wurde Werkzeug entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel ( Tel.: 04499-92220 ) zu melden.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe.

Tel.: 04491-93160

Mail: ralf.glandorf@polizei.niedersachsen.de

