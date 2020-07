Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in der Mennonitenstraße - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine ältere Dame in einem blauen VW beschädigte gestern gegen 14:20 Uhr ein Motorrad. Auf Höhe des Lidl's kam die Unfallverursacherin aus dem dortigen Parkplatz herausgefahren, um nach links in die Mennonitenstraße einzubiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Am Kraftrad entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Täterin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und nähere Informationen zu der Verursacherin oder ihres Fahrzeuges geben können. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. /en

