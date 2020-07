Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto entwendet und in Brand gesetzt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 22. Juli 2020, kurz nach Mitternacht, stand ein PKW auf einem Feldweg in Flammen. Dieser befand sich an der L395 im Bereich Enkenbach-Alsenborn. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass sich die 48-jährige Halterin zurzeit im Urlaub befindet. Ein, oder mehrere, bislang unbekannte Täter, entwendeten den Opel Meriva und setzten ihn nach einer Fahrt auf dem Feldweg in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensuche sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Brandstiftung. |mhu

