Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl schwerer Arbeitsmaschinen - hoher Schaden

Queidersbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 19. Juli, auf Montag, 20. Juli 2020, wurden schwere Baugeräte entwendet. Diese waren in einem Container, welcher auf einer Baustelle im Bereich der L472 zwischen Queidersbach und Weselberg stand, untergebracht. Der Container wurde mittels schwerem Werkzeug aufgebrochen. Es wurden unter anderem drei Vibrationsstampfer entwendet. Der Schaden beträgt circa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631-369 2250. |mhu

