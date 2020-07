Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer mit Whiskey unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer fiel am späten Montagabend einer Streife im Hilgardring auf. Der 22-jährige Mann fuhr in Schlangenlinien und hatte Probleme an parkenden Fahrzeugen vorbeizukommen. In seiner Hand hielt er während der anschließenden Kontrolle eine halbvolle Flasche Whiskey. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille ergab, muss der Betrunkene mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |mhu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell