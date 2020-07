Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unimog auf Dach gelegt

Queidersbach (ots)

Glück im Unglück hatte ein 61-Jähriger am Dienstagabend. Der Mann war mit seinem Unimog auf einem Feldweg in Queidersbach unterwegs und rutschte dabei einen circa anderthalb Meter tiefen Hang hinab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte erst durch zwei herbeigeeilte Zeugen befreit werden. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen am Kopf durch den alarmierten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |mhu

