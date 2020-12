Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 04. Dezember 2020, 13:15 Uhr, und Montag, 07. Dezember 2020, 12:00 Uhr kam es in Vechta, Neuer Markt, zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete hier das verschlossen abgestellte Fahrrad der Marke Raleigh. Es handelte sich um ein Herrenrad in Anthrazit, Modell Newgate Premium. Zeugen wegen gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, 10. Dezember 2020, 15.00 Uhr und Freitag, 11. Dezember 2020, 07.30 Uhr kam es in der Straße Nerenwand zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen VEC-AG 129, die zu einem Mercedes Sprinter gehören. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Einbruch in Reifenhandel

Am Freitag, 11. Dezember 2020, kam es gegen 04.00 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter brachen in einen dortigen Reifenhandel ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und konnten Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Visbek - Brand von Holzpaletten

Am Freitag, 11. Dezember 2020, gerieten gegen 07.00 Uhr in der Straße Bonrechtern mehrere Holzpaletten auf einem Wohngrundstück in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte heiße Asche aus einem Ofen, die dort abgestellt wurde, ursächlich für den Brand sein. Die Feuerwehr Visbek rückte mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell