Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme/Holdorf - Festnahme nach Eigentumsdelikten, Pkw-Felgen sichergestellt, Eigentümer gesucht (mit Foto)

In der Nacht zum Mittwoch, 04. Dezember 2020, konnte die Polizei Lüneburg nach Ermittlungen, insgesamt drei Personen in Damme festnehmen. Sie stehen im Verdacht für diverse Diebstähle in Damme und Umgebung verantwortlich zu sein. In der Wohnung der Verdächtigen konnte mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden.

Es konnten hier unter anderem auch vier Felgen für einen Seat, Größe 245/40 R 19, mit einer Bridgestone Bereifung, festgestellt werden. Sie wurden vermutlich in Dinklager Straße in Holdorf entwendet.

Bislang konnte noch keine passende Straftat zu den mutmaßlich gestohlenen Felgen ausfindig gemacht werden. Der Eigentümer wird gebeten sich, möglichst unter Vorlage eines Eigentumsnachweises, bei der Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zu den Hintergründen des Ermittlungsverfahrens können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden.

