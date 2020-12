Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchte Enkeltrick-Betrüge

Nachdem in den vergangenen Wochen bislang unbekannte Täter in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta versuchten als falsche Polizeibeamte am Telefon Geld zu erlangen, lässt sich nun eine weitere, bekannte Betrugsart beobachten. Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kam es in Cloppenburg zu mehreren sog. Enkeltrick-Betrugsversuchen. Es meldeten sich angebliche Enkel oder Enkelinnen, die Geld benötigen würden. Hierbei gibt es unterschiedliche Begründungen. Es werden der Kauf einer Immobilie, ein Unglücksfall oder eine sonstige finanzielle Notlage vorgetäuscht. Bislang ist noch kein Fall bekannt geworden, in dem die Täter Geld erhalten haben. Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Für weitere Informationen besuchen sie die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Vechta - Corona-Verstöße

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kam es gegen 15.55 Uhr zu einer Kontrolle bei einem Imbiss an der Füchteler Straße. Den Polizeibeamten fiel ein 21-jähriger Angestellter des Imbiss auf, der in unmittelbarer Nähe zu einer Kundin keine MNB trug. Im Rahmen der Überprüfung zeigten sich der Mann, der in Vechta wohnt, und dessen Arbeitgeber äußerst uneinsichtig. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Freitag, 11. Dezember 2020, wurde um 00.09 Uhr ein Pkw auf der Münsterstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass die vier Männer im Alter von 16 bis 32 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten aus Visbek, Wildeshausen und Goldenstedt stammen. Gegen sie wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, wurde um 21.25 Uhr eine sechsköpfige Personengruppe an der Großen Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass die männlichen und weiblichen Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren aus jeweils unterschiedlichen Haushalten stammen. Sie verließen freiwillig die Örtlichkeit. Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, überprüften Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr einen Hinweis auf einen möglichen Corona-Verstoß in der Brandstraße. Als der Wohnungsinhaber den Beamten öffnete, stellten diese insgesamt 14 Personen fest, die ohne Abstände und MNB Karten spielten. Die Männer im Alter von 23 bis 48 Jahren stammen aus unterschiedlichen Haushalten aus Cloppenburg, Lohne, Holdorf, Diepholz, Dinklage, Damme und Vechta. Sie zeigten sich während der Überprüfungen äußerst uneinsichtig. Gegen alle Beteiligten wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, kam es gegen 21.00 Uhr im Tangen Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher kam von der Straße ab und beschädigte einen Weidezaun. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag. 10. Dezember 2020, kam es zwischen 10.30 und 11.45 Uhr im Dominikanerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Citroen C4. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell