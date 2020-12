Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person

Am Donnerstag, den 10.Dezember 2020, gegen 10.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Golf die Oldenburger Straße in Richtung Elisabethfehn. In Höhe der Hausnummer 128 geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Der 18-jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell