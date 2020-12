Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Polizei überprüft die Maskenpflicht, 33 Verstöße

Beamte der Polizei Lohne und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kontrollierten am Donnerstagmorgen im Lohner Stadtgebiet die Einhaltung der Maskenpflicht. Schwerpunkte der Kontrollen waren der Lohner Bahnhof, der Alte Markt während des Wochenmarktes sowie die Toppstraße, auf der durch den Landkreis Vechta das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz angeordnet wurde. Dabei wurden gegen insgesamt bei 33 Personen, überwiegend junge Erwachsene sowie Jugendliche, Bußgeldverfahren eingeleitet, da diese sich an die Verfügungen des Landkreis Vechta nicht gehalten haben. Die Polizei kündigt an, in den kommenden Tagen die Kontrollen fortzusetzen.

Neuenkirchen-Vörden - Transporter aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 09. Dezember 2020, 16.00 Uhr und Donnerstag, 10. Dezember 2020, 06.00 Uhr kam es in der Reuterstraße zu einem schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach einen Mercedes Sprinter auf und entwendete aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, wurde um 08.04 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf der Brandstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen die 30-jährige Pkw-Halterin wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Zulassens der Fahrt eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kam es um 07.00 Uhr an der Kreuzung der Dinklager Straße zur Brandstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jähriger Pkw-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin, die beide in Quakenbrück wohnen, wollten von der Dinklager Straße aus nach links in die Brandstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 30-jährigen Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt. Dieser kam ihm entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 20-Jährige und der 30-Jährige leicht verletzt wurden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

