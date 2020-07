Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 20 Uhr ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau. Ein 47-jähriger Mann stellte seinen VW Touran gegen 12 Uhr in der Neuhofer Straße am Fahrbahnrand ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Offenbar war ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den VW des 47-Jährigen gestoßen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

