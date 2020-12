Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Emstek

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Scheibe einer Bushaltestelle zerstört / Zeugenaufruf Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, um 00:07 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße (vor der Turnhalle). Die Tat wurde durch eine Kamera aufgezeichnet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer kann Angaben zu den zwei Personen, welche sich in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:30 Uhr und 00:15 Uhr an der Bushaltestelle aufgehalten haben, machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

