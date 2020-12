Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kam es gegen 08.52 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Lkw stießen im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln zusammen. Bei einem der beiden Beteiligten zerbrach zusätzlich die Seitenscheibe. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Da es unterschiedliche Schilderungen zum Sachverhalt gibt, werden Zeugen sich bei der Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) zu melden.

Emstek - Sachbeschädigung einer Bushaltestelle

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, kam es gegen 00.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheibe einer Bushaltestelle an einer Schule/Sporthalle. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

