Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Käsefachgeschäft +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Nacht von Dienstag, 10. November 2020, auf Mittwoch, 11. November 2020, durch Aufhebeln einer Eingangstür in ein Käse- und Spezialitätengeschäft in der Lange Straße einzubrechen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt.

Der Sachschaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Fußgängerzone geben können, können sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 an die Polizei Delmenhorst wenden.

