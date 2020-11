Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt +++ Verursacher flüchtig +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht nach einem bislang unbekannten Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Am Montag, 09. November 2020, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Oldenburger mit einem silbernen VW Transporter die Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten, als ihm etwa in Höhe des Kiebitzwegs ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Oldenburger ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte er mit seinem Transporter frontal gegen einen Baum. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Hatten war mit einem Fahrzeug sowie acht Einsatzkräften am Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell