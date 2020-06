Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines älteren PKWs

Scheuerfeld (ots)

Nach Mitteilung an die Polizei Betzdorf soll es zwischen dem 28.06.2020, ca. 17 Uhr und dem 29.06.2020, ca. 22 Uhr zum Diebstahl eines älteren PKW Mercedes A Klasse in silber von einem Firmengelände in Scheuerfeld gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter oder zu sonstigen Wahrnehmungen um den genannten Zeitraum. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

